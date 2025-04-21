Apr 21, 2025 2:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي يشيد بالبابا الذي "كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا"

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o