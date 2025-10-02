Oct 2, 2025 12:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي: نحن بحاجة إلى رد سريع وفعّال على انتهاكات الطائرات المسيّرة لحماية أوروبا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o