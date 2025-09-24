آخر الأخبار
Sep 24, 2025 4:47 PM
أبرز الأحداث
زيلينسكي: على الأمم المتحدة ألا تبقى صامتة مع استمرار بوتين في الحرب
2025-09-25 13:56:47
2025-09-25 13:51:02
2025-09-25 13:50:12
آخر الأخبار
جابر يرأس اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد.. واستكمال البحث في اجتماعات الخريف
عبد المسيح يتناول مع الرافعي ملفات بيئية واجتماعية ملحة
كلام براك عن الحزب وضعف الدولة يعكسان موقفاً أميركياً وأوروبياً وعربياً
لجنة الشؤون الخارجية وافقت على 4 مشاريع قوانين
ميدفيديف ردا على زيلينسكي: قد نستخدم أسلحة لن تحميهم الملاجئ منها
إعلام فلسطيني: مقتل 27 فلسطينيا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدد من الإصابات نتيجة انفجار مركبة في شارع "لاغوارديا" في تل أبيب
رئيس البرلمان الإيراني: هذا ما سأفعله لو كنتُ قائدًا لـ"الحزب"
قضية أموال القذافي.. القضاء الفرنسي يحسم قضية ساركوزي
ناصر الدين يطلق حملة التلقيح ضد الإنفلونزا: الوقاية خير من ألف علاج
في أوتيل ديو.. يوم علمي لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
ناصر الدين: مستمرون بالسعي لبرامج ومبادرات لتغطية الحاجات الإستشفائية المتزايدة
نقابة المستشفيات تدعو "الشركاء في الشأن الصحي" إلى التعاون الإيجابي مع المستشفيات وتفهّم أوضاعها
الجمعية الطبية اللبنانية - الأوروبية تشارك في طاولة مستديرة لمنظمة الصحة العالمية
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
2:02 PM
1:56 PM
1:52 PM
1:51 PM
1:50 PM
1:50 PM
1:48 PM
1:47 PM
1:46 PM
1:46 PM
2:02 PM
1:38 PM
12:14 PM
11:49 AM
10:28 AM
10:17 AM
8:19 AM
1:50 PM
11:08 AM
