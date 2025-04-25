Apr 25, 2025 8:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي: شبه جزيرة القرم مِلك لأوكرانيا وهي لم تغير موقفها من ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o