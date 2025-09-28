Sep 28, 2025 10:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o