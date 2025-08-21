Aug 21, 2025 10:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي: المحادثات مع بوتين قد تعقد في سويسرا أو النمسا أو تركيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o