Apr 9, 2025 9:10 PMClock
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتسليم مواطنين صينيين اثنين اعتقلتهما كييف هذا الأسبوع مقابل الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا

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