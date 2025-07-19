Jul 19, 2025 8:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي: أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o