Apr 20, 2025 9:38 PMClock
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زيلينسكي: أوكرانيا تقترح أن تتوقف روسيا عن شن أي ضربات طويلة المدى بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة 30 يوما على الأقل

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