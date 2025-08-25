1:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون في وقت لاحق من هذا الأسبوع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o