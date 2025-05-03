May 3, 2025 12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: لقائي بالرئيس ترامب في الفاتيكان هو الأفضل حتى الآن رغم قصر مدته

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o