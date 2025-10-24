Oct 24, 2025 6:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: صواريخ توماهوك والأسلحة النوعية خير ضغط على بوتين حيث تخلى عن الدبلوماسية بمجرد وقف الحديث عنها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o