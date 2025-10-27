Oct 27, 2025 5:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: حددنا مهام لتوسيع نطاق استخدام قدراتنا بعيدة المدى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o