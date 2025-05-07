May 7, 2025 10:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: العالم لا يرى من روسيا أي رد على مقترحنا سوى ضربات جديدة ما يوضح من هو سبب الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o