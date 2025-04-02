Apr 2, 2025 7:11 PMClock
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زيلنسكي: الضغط العالمي وحده القادر على ضمان التوصل إلى الاتفاق على وقف الحرب

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