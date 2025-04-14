Apr 14, 2025 11:44 AMClock
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زيلنسكي: الصواريخ الروسية لا تضرب شعبنا فقط بل تضرب الجهود السياسية لكل من يحاول إنهاء هذه الحرب

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