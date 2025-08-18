Aug 18, 2025 6:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم واستقلالهم والآن يحقق جنودنا انتصارات في منطقتي دونيتسك وسومي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o