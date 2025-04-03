Apr 3, 2025 4:56 PMClock
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زيلنسكي: أوكرانيا لا تعترف بالأراضي المحتلة كأراض روسية ولن توافق على تقليص حجم الجيش

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