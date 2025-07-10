Jul 10, 2025 1:03 PMClock
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زيلنسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية والصواريخ لمواجهة الهجمات الروسية

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