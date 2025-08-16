1:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلنسكي: أكدت للرئيس ترامب ضرورة تشديد العقوبات على روسيا إذا تهربت من إنهاء عادل للحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o