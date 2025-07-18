Jul 18, 2025 11:20 AMClock
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زيلنسكي: أشكر كل من ساعد على اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب على بلادنا

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