Jul 16, 2025 9:05 PMClock
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وزير الخارجية التركي: نحن على تواصل وثيق مع دول المنطقة المعنية منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على سوريا

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