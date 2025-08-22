المركزية - قام وفد ضم ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في لبنان وسوريا، بزيارة ميدانية إلى العيادة النقالة التابعة لرابطة كاريتاس لبنان في أراضي زحلة رافقه ممثلين عن السفارات المانحة من السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك ، حيث اطلعوا على سير العمل والخدمات الصحية والإنسانية التي تقدمها الرابطة. كما شملت الجولة أيضًا زيارة ميدانية إلى منطقة عنجر، حيث استمع الوفد إلى شرح حول آلية الاستجابة الصحية المتكاملة التي تنفذها كاريتاس بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولا سيما في ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية ودعم النساء والفتيات. وقد أبدى الوفد إعجابه بالجهود المبذولة من قبل الرابطة، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لدعم الخدمات الصحية لجميع المحتاجين.