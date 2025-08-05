المركزية - في إطار تعزيز العلاقات بين القوة الإيطالية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والمجتمع المحلي في الجنوب، قام قائد وحدة التواصل المجتمعي العسكرية في اليونيفيل، المقدم أندريا فازيو، بزيارة رسمية إلى منزل السفير العالمي للسلام ورئيس الجمعية العالمية لتنمية السلام، السيد حسين غملوش، في بلدة الرمادية.

وخلال الزيارة، قدّم المقدم فازيو خلفه في قيادة الوحدة، السيد أنطونيو كارانيانو، في خطوة تؤكد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الكتيبة الإيطالية والفاعليات المدنية في المنطقة.

وأشاد المقدم فازيو بالدور الريادي الذي يضطلع به السفير حسين غملوش في مجالات السلام والحوار والتنمية، منوّهًا بنشاط الجمعية العالمية لتنمية السلام، ودورها في بناء جسور التواصل بين المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية.

وفي لفتة تقديرية، قام المقدم فازيو بتكريم السفير غملوش بدرع رمزي، تعبيرًا عن الامتنان لجهوده المتميزة في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز العمل الإنساني، ولدوره الريادي في دعم السلام والحوار والتعاون بين المجتمع المحلي والقوات الدولية في جنوب لبنان.

من جهته، عبّر السفير غملوش عن تقديره العميق للجهود الإنسانية والإنمائية التي تبذلها القوة الإيطالية في الجنوب، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكات الفاعلة في مجالات الصحة، البنية التحتية، البيئة، دعم المزارعين، وتعزيز ثقافة التسامح والسلام.

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الزراعة المستدامة من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني واللوجستي، في سبيل خدمة المجتمع المحلي والنهوض بأوضاعه.

وتأتي هذه الزيارة كمحطة جديدة في مسار التعاون البنّاء، بما يعكس عمق العلاقة الإيجابية بين قوات اليونيفيل وسكان الجنوب.