Jul 24, 2025 5:11 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

زيارة رسمية لقائد الوحدة الإيطالية للتواصل المجتمعي في اليونيفيل إلى بلدة الرمادية

استقبل السفير العالمي للسلام ورئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، في منزله في بلدة الرمادية – قضاء صور، المقدم أندريا فاتزيو (LTC Andrea Fazio)، قائد وحدة التواصل المجتمعي العسكري في الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وقد شارك في اللقاء رئيس بلدية الرمادية ورئيس بلدية صديقين، حيث تناول المجتمعون الغداء في جوّ ودي، جرى خلاله تبادل الآراء حول سبل التعاون المشترك، وضرورة دعم المشاريع الإنمائية والصحية والتربوية، لا سيما في المناطق الحدودية التي تحتاج إلى رعاية متواصلة.

وأكد السفير غملوش على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به القوة الإيطالية في الجنوب، مشددًا على استمرار التعاون بما يخدم المواطنين ويعزز ثقافة السلام.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o