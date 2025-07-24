استقبل السفير العالمي للسلام ورئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، في منزله في بلدة الرمادية – قضاء صور، المقدم أندريا فاتزيو (LTC Andrea Fazio)، قائد وحدة التواصل المجتمعي العسكري في الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وقد شارك في اللقاء رئيس بلدية الرمادية ورئيس بلدية صديقين، حيث تناول المجتمعون الغداء في جوّ ودي، جرى خلاله تبادل الآراء حول سبل التعاون المشترك، وضرورة دعم المشاريع الإنمائية والصحية والتربوية، لا سيما في المناطق الحدودية التي تحتاج إلى رعاية متواصلة.

وأكد السفير غملوش على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به القوة الإيطالية في الجنوب، مشددًا على استمرار التعاون بما يخدم المواطنين ويعزز ثقافة السلام.