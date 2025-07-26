مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

يصلك على هاتفك push notification :" وفاة زياد الرحباني". تتمنى أن يكون الخبر fake. تسأل، فيأتيك الجواب: الخبر صحيح . لا تريد أن تُصدِّق، وتقول بينك وبين نفسِك: " معقول"؟ نعم " معقول" ... مات زياد الرحباني... مات الذي لا تستطيعُ أن تجدَ له صفة، فاسمُه أكبر من كل الصفات:

عبقري ، رهيب ، نابغة ... كلها صفات لا تعود شيئًا إذا ما اقترنت باسمِه، يكفي أن تقولَ "زياد" لتختزِلَ كلَ الصفات.

عن أي زياد نكتب؟ عن إبن عاصي وفيروز؟ عن عبقري السخرية؟ عن نصوص المسرح التي لا يضاهيه فيها أحد؟ عن البرامج الإذاعية التي لا تشبه أحدًا ؟ عن الملتزم بيساريتِه التي اقتنع بها وكان صلبًا في النقاش دفاعا عنها؟ زياد، إذا تكلَّم يتكلمُ فنًا، وإذا كتبَ يكتب بنبوغ.

ما هذا الزياد الكامل الأوصاف؟

في "نزل السرور" توقَّع الحربَ اللبنانية التي اندلعت عام 1975.

وفي "فيلم اميركي طويل" رسمَ مسرحيًا يومياتِ الحرب ولاسيما بدءًا من العام 1983.

وفي " شي فاشل" يجسِّد معاناة المسرحيين في إنتاج أي عملٍ مسرحي.

أقوالـُه تتحوَّل إلى أقوال مأثورة يحفظُها الناس ويرددونها.

يحفظ الناس من "نزل السرور": "بلدنا بدو كف تا يوعا". ويحفظون من "فيلم أميركي طويل": " قوم فوت نام وصير حلام أنو بلدنا صارت بلد"

ومن "شي فاشل": "الاميركين وصلوا عالقمر وأنتو عم تفتشو مين لحَّن الدلعونا".

حتى أسماءَ مسرحياته كانت مسرحيات بحد ذاتها :" شي فاشل" " فيلم اميركي طويل" . وحتى برامجَه الإذاعية كبرنامج " العقل زينة".

لن نقول " زياد لا يموت" فهذه كلمة مبتذلة لا تفي بالواقع.

زياد لا يموت إذا أصبح في مناهجنا المدرسية وفي تربيتنا العائلية كناقد وثائر ولا يكتفي بما يقدَّم له، بل يَنقدُه وينقضُه. هل أعظمَ من إنسان يكون والده العبقري عاصي ووالدته الأيقونة فيروز، ويتمرَّد ويختارُ خطًا ثالثَا وينجح حتى التفوق؟ ما هذا القدَر؟ غنت فيروز لزياد ، في غيبوبة عاصي عام 1973: " بيعز عليي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكون سوا"

كأن زياد الذي أعطى فيروز لحنَ هذه الأغنية، من كلمات منصور، لتغنيها لعاصي، لم يكن يدرِك بعد نصف قرن، أن الأغنيةَ تنطبق عليه، وأنه لو قًدِّر لفيروز أن تغنيَها فستغنيها له: "لأول مرة ما منكون سوا"

زياد ... ضيعانك.

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مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

على النبأ المفجع استيقظ لبنان صبيحة هذا اليوم: زياد الرحباني رحل على حين غِرَّة .... لبنان من دون "زياد" اللحنُ حزين والكلماتُ مكسورةُ الخاطر والستارة السوداء تُسدَل على فصلٍ رحبانيٍ إنساني وثقافي وفني ووطني لا يموت. كان زياد يجسد لبنان "الحلو" كما أحبه فَنَظَمَه قصيدةً وعَزَفَه لحناً وأَنْشَدَهُ أغنية على حد ما قال في نعيه رئيس مجلس النواب نبيه بري. زياد الرحباني الذي كان على شفير السبعين من عمره يغادر ضفة الحياة تاركاً إرثاً لن تمحو السنون بصماته المضيئة في الفن والمسرح والموسيقى. فهو لم يكن مجرد فنان بل كان حالة فكرية وثقافية ووطنية متكاملة ... كان صوتاً متمرداً ومرآة صادقة للكثيرين الكثيرين. برحيله يفقد لبنان أحد ابرز المجددين في الأغنية والمسرح من "نزل السرور" الى "فيلم اميركي طويل" و"بما إنّو" وغيرها ... مسرحيات رصّعها زياد بقالب النقد السياسي والاجتماعي الهادف فالرجل لم يكن PEANISTE وملحناً وكاتباً مسرحياً فقط ... لقد كان أيضاً ناقداً سياسياً حتى العظم ومعلقاً إذاعياً وصحافياً كتب على صفحات الكثير من الجرائد اللبنانية.

في صفحات السياسة سجل اليوم اجتماع بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في عين التينة حيث .تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

اما رئيس الجمهورية جوزف عون فيستعد لزيارة الجزائر الاثنين المقبل في إطار تحركه باتجاه الدول العربية.

وفيما ينتظر لبنان الرد الأميركي على المذكرة التي تسلمها الموفد توم براك تُواصل اسرائيل عدوانها في الجنوب حيث سقط اليوم شهيد في غارة لمسيّرة على سيارة في صريفا.

أما العدوان على غزة فقد سَجَّل توسيعَ جيش الاحتلال عملياته البرية والجوية في شرق القطاع في خطةٍ لتعميق تقسيمه وفرض المزيد من الحصار عليه. ويأتي هذا الضغط معطوفاً على حرب التجويع التي يمارسها العدو على الغزيين ولاسيما الأطفال الأمر الذي قاربه برنامج الأغذية العالمي بالإعلان أن ثلث سكان القطاع يضطرون الى قضاء ايام من دون الحصول على طعام.

أما الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فأشار الى ان غزة اكثر من مجرد ازمة انسانية ... هي ازمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي ... وسنواصل الحديث عنها ... لكن الكلمات وحدها لا تُطعم الأطفال الجائعين.

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مقدمة تلفزيون "أو تي في"

لو كان زياد الرحباني بيننا اليوم وسئل عن رأيه باللبناني لربما اكتفى بالقول :”ابنك ذكي يا ثريا، بس…”

فاللبناني ذكي، ويعرف جيداً أنه يعيش في “فيلم أميركي طويل”، إذ لم تنتهي محاولات إخضاعه لتقبّل ما يُفرض عليه، سابقاً في اجتياحات واحتلالات وحروب، وراهناً بضغوط متصاعدة يحملها للمفارقة المبعوث الأميركي بشعار “العصا والجزرة”، فإمّا ان ينفّذ لبنان ما هو مطلوب منه وينزع السلاح من دون ضمانة تؤكد استعادة الأرض والأسرى وسيادة القرار، وإما أن يُترك لمصيره لإخضاعه بالتضييق والحصار وصولاً الى التجويع، تماماً كما يحصل في غزة، حيث وصل مستوى التحذير اليوم من مقتلة جماعية.

واللبناني ذكيٌّ كفاية، ليعرف ان بعض من في السلطة، يكرّرون مشاهد “سهرية” ويقطعون الطريق على الأفضل والأكفأ وحتى الأنظف القادر على الانتقال بالدولة من مسار هالك الى إنقاذ حتمي، وهكذا تُطبخ تعيينات وتُقرُّ خارج الآليات والأصول وبلا كفاءات. وهكذا قبل كل شيء يُنَصَّب رؤساء وتُشكَّل حكومات من دون ان تُجترَح حلولٌ لتحدّيات وأزمات ستحتاج قريباً الى معجزات.

يعرف اللبناني أيضاً، أن ما وُعد به من دولةٍ، قويةٍ، صاحبةِ قرارٍ وسلطةٍ على كامل أراضيها، ومواطَنةٍ قائمة على مبدأ العدالة والمساواة، ومؤسساتٍ شفّافة تكافح الفساد وقوانينَ إصلاحيةٍ تتتالى وتتزامن علّها تعالج فجوة الهدر وتعيدُ أموالاً مهرّبة وتكشف النقاب عن أخرى منهوبة، وتعيد هيكلة قطاع مصرفي ضروريٍّ للنهوض الاقتصادي وتحفظ حقّ المودع بجنى عمره، ليست إلا “شي فاشل”.

أصاب زياد الرحباني، عندما صارح ثريا بحقيقة ابنها. حاول ان يُنقذ شيئاً من وعيٍ مجتمعيٍّ . تحدّى اللبنانيين “بخصوص الكرامة والشعب العنيد” ورغم كل الواقع الصعب وحتى المأساوي الذي نقله بفكاهة نادرة الى المسرح، ترك “زياد” نافذة الخلاص مفتوحة، فـ “لولا فسحة الأمل”.

دعاهم الى “نزل السرور” علّهم يثورون ليحققوا التغيير، لكن ابناء ثريا ثاروا بعكس تيار التغيير، فأقصوا أصوات الحق وأصحاب القضية والموجوعين، وغطّوا سرقة العصر حتى صاروا جزءاً من منظومة تهدِم حيث نجح البناء وتَراكَمَ على فشلٍ سابق.

زياد الرحباني … قرأ الواقع ونقل الألم بجرأة كسرت القيود وبصراحة نزعت كل القفازات، وبصوت عالٍ وسخرية واعية أضحكت كثيراً وأبكت أكثر. ربّما توقّع ان يكون “اللي بيشرب قهوة كتير أوعى من هيك” لكنه على رغم الخيبة، “مش كافر”. فـ “الجوع كافر” يقول زياد الرحباني. فهل ينضمّ اللبنانيون الى كفره بظلمِ زعماء متسلّطين لم يرتقوا الى مستوى قادة التغيير، وهل يكفرون بمرض الطائفية لينتصروا للبنانيتهم قبل كل شيء؟ هل يكفرون بالفساد ليفرِضوا المحاسبة ويُغلقوا باب الافلات من العقاب؟ علّهم ينجحون يوماً ببناء دولة محصّنة دفاعياً وسيادياً، حتى لا يقضوا عمرَهم يسألون “بالنسبة لبكرا شو”.

زياد الرحباني رحل، لكن فكره ورؤيته هنا … علّ أبناء ثريا يتّعظون!

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مقدمة تلفزيون "أم تي في"

عندما كتب زياد الرحباني في آخر سبعينيّات القرنِ الفائت مسرحية " فيلم اميركي طويل" لم يصدّق كثيرون أنّ الفيلم اللبنانيّ المثقل بالخيباتِ، التفجّراتِ والحروب سيكون أطول من طويل. لكنّ هذا ما حصل! فبعد خمسةٍ وأربعين عاماً على عرض مسرحيّةِ زياد تتأكّد نظريّةُ صاحبِها كلَّ يوم. وها نحن في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين ما زلنا في قلب الفيلم، وفي قلب الوجع. وها المنطقةُ تتغيّرُ من حولنا بسرعة فائقةٍ فيما نحن غارقونَ في الإنتظار المزعج، وفيما حكّامُنا غارقونَ في نومهم الثقيل! .. مؤلمٌ الرحيلُ المفاجىء لزياد الرحباني اليوم. صحيحٌ أنّ الرجل أدمَن عزلتَه، حتى صارت جزءاً منه وصار جزءاً منها. لكنّ الناسَ، رغم غيابِه، ظلّت مطمئنةً بأنه موجود، وانه سيخرج من عزلته الطوعيّةِ يوماً ليعود بمسرحيّةٍ أو أغنيةٍ أو ألبومٍ أو برنامج، أو على الأقل بمقابلة. لكنّ زياد خالفَ توقعاتِ الناس وآمالَهم! إذ لم يقدّم من المسرحية المنتظرَة سوى إسدالِ الستارة، ولم يعزُف من الألحان المنتظرة سوى لحنِ الموت! ومع أنّ "الموت حقٌ" كما يقال، فإنّ كثيرينَ رفضوا أن يصدّقوا النبأَ الحزين. وهذا طبيعي. فالرجلُ لم يكن فنّاناً وموسيقياً فقط. بل كان ملهمَ أجيال، ورمزاً للإنسان الرافضِ المتمرّد. وهو لم يكن مجرّدَ حالةٍ ثقافيةٍ - فنية، بل شكّل ظاهرةً إجتماعيةً، إذ كثيراً ما تلتقي بأشخاص يَستشهدون أثناء حديثِهم بمسرحيات زياد أو يقلّدونَه في الكلام والتصرفِ من دون أن يدروا حتى! بهذا المعنى زياد فنانُ الشعب بامتياز. إنه وجدانُهم وضميرُهم وصوتُهم. لذا جاءت كلماتُه قاسيةً إلى حدِّ الفضيحة، ومواقفُه جارحةً إلى حدِّ الوجع. لم يهادن يوماً. فإذا بفنه مرآةٌ للمنسيّين والمهمشين، وصدىَ المعذّبين في الأرض! هكذا، يغيب زياد، والفيلمُ اللبنانيُّ الطويل مستمر، ولا علامةَ في الأفق القريب تُثبت أنّ نهايتَه قريبة. لذا إذا استعرنا كلماتِه وسألنا: "بالنسبة لبكرا شو؟" سيجيئُنا الجوابُ أيضاً، بكلماته وبصوتِه السوداويّ الساخر: "بعدنا طيبين.. قولو الله" !! و"وقولو الله" لتبقى لنا فيرزو التي كُتب لها أن تودّع ولدَين في حياتها. هي الأم الحزينةُ التي تبكي في تسعينها ابناً أعطاها ولادةً فنيةً جديدة بعد غياب الأخوين: عاصي ومنصور...

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مقدمة تلفزيون "المنار"

أصعبُ معزوفاتِ الوجعْ تُرتَّلُ على وَقعِ أنينِ أطفالِ غزةَ المُجَوَّعِين، فيما المُطْرَبُون بصوتِ دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ينتظرون حتى انتهاءِ آخرِ أنفاسِ الامةِ التي لن تَجِدَ نَبضاً لها دونَ غزةَ المعافاةْ من الجوعِ والعدوان.. و زينب ابو حليب التي ماتت مع أمَّتِها لعدمِ قدرةِ أهلِها على الوصولِ إلى حقِّها من الحليب، عنوانٌ للمآساةِ التي تَعصِفُ بحالِنا ومنطقَتِنا.

في لبنانِنا الذي ما أنْ أتمَّ لحنَ الحريةِ مع جورج عبد الله، العائدِ بعد طولِ نضالٍ أممي، حتى انقطعَ وَتَرٌ من أعرقِ منظوماتِ الفنِ والفكرِ والفلسفةِ الانسانيةِ في بلدِنا، الفنانُ الاممي والثائرُ الانسانيْ زياد الرحباني. رَحَلَ من جاءَ يوماً مع الشعبِ المسكين، منتصراً دَوماً للمقاومةِ وفلسطين، رَحَلَ بعدَ عقودٍ من الفنِ الهادفِ والفكرِ الثائر، عسى أن تُجيبَ الايامُ على سؤالِهِ “بالنسبةْ لبُكرا شو”، و أن لا يكونَ الجوابْ “شي فاشل”، وأن ينتهي “الفيلمُ الاميركيُ الطويل” الذي هو سببُ مأساةِ بلدِنا وامتنا.

رَحَلَ زياد، بصمتٍ و وجعْ، وتوقَّفَ قلبُهُ المُتعَبْ من جَورِ الأحداث، إلاَّ أنَّ ما آمنَ بِهِ من فكرٍ وثورةٍ ومقاومةٍ ونضال لن تُوقِفَهُ كلُ المُلمَّات، وهو ما أكَّد عليه رفاقُ الوَتَرِ والكلمةِ والسلاحْ، فيما نعاهُ الرؤساءُ الثلاثةْ فَقيداً مبدّعاً خَسِرَهُ كلُ لبنان.

بين قرى الجنوب اللبناني تَتنقلُ الطائراتُ المسيَّرةُ برسائلِ الموتْ، رَاميةً بعدوانِهِ على المنازلِ والسيّاراتِ والدراجاتِ الناريةْ، وجديُدها عدوانٌ أدَّى الى ارتقاءِ شهيدين بغارةٍ صهيونيةٍ على دبعال، وشهيدٌ آخرُ بغارةٍ على صريفا.

وعن تلكَ التطوراتْ وعن زيارةِ رئيسِ الحكومةْ الاخيرةْ الى باريس كان البحثُ بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في عين التينة، فَضلاً عن شؤونٍ حكوميةٍ وبرلمانيةْ والتجديدْ لقواتِ اليونيفل.

وعن المستجداتِ السياسيةِ ‏والأمنيةِ التي تَمرُّ بها المنطقةُ ولبنان وسوريا، والأحداثُ ‏الأليمةُ التي حصلَت في محافظةِ السويداء، كان حديثُ المعاونْ السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مع رئيسْ الحزبْ الديمقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان في خلدة، كما أدان الطرفان العدوانَ الصهيوني المتواصلْ على لبنان وحربَ الابادةِ التي يتعرَّضُ لها الشعبُ الفلسطيني.

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مقدمة تلفزيون "الجديد"

"من بعد هالعمر كبيرة المزحة هاي"// زياد الرحباني "لاحق تروح" و"صعبة العيشة هيك"/ والأصعبُ منها حينَ تبتلعُ اللغةُ الكلمات/ وأمامَ الخَسارة لا نجدُ ما نقولُه إلا بلسانِ مَن رَحَلوا// في خبرِ موتِك ومِن فَرْطِ أنانيتِنا لحضورِك المُثقَلِ بانكساراتِنا لن نصدِّقَ أنَّكَ ما عُدتَ بينَنا// من حقِّنا عليكَ أن تَظلَّ ساهراً علينا وإنْ نحنُ غَفَونا من زمنٍ/ ولأنَّ مَن مِثلُكَ لا يحقُّ لهُمُ الرحيلُ في أزمنتِنا الصعبة فإنَّ بلداً مثلَ لبنان بلا زياد الرحباني فقدَ عِلَّةَ فهمِه/ وأنتَ الذي بعينِ البصيرةِ الثاقبة رأيتَ إلى أين تتجهُ الأمور/ وبوعيِ العبقريِّ الملتزِمِ شؤونَ الناسِ البسطاء/ جعلتَ المسرحَ خَشَبةً في هواءِ البلد الطَّلْق/ وعليها نَطقتَ بأوجاعِ الناس وأفراحِهم وهمومِهم وأحلامِهم وواقعِهم المُرّ/ بالنقدِ حيناً وبالكوميديا السوداءِ أحياناً كثيرة/ نقّبتَ بين المعاني العابرة عن أبسطِ الكلمات لترسُمَ دواخلَنا على وجوهِنا وتَعبُرَ منّا إلينا/ وبتواضُعِكَ والتصاقِكَ معَ الشارع رسمتَ ضجيجَ الحياةِ ويومياتِها جُملاً على سُلَّمِ الموسيقى/ أَقمتَ للعشاقِ بيوتاً على أرصفةِ المدينة/ ودَعَوتَ الحبيبة لوليمة "الفَيْ" "ومش لا حدا هالفَيْ"/ وبالمسرحِ على طريقتِك كافحتَ وناضلتَ فأسَّسْتَ حزبَ الجماهير/ وأَوكَلتَ "لأبو الجواهر" إعدادَ نشيدَ الثورة/ وبإيماء فائق حميصي انتقدتَ الحداثة بشخصية أسامة الشاعر وقصيدة "هوَت سنوْنَوتي"/ وبالَّلحْنِ فجَّرتَ مقطوعة "يا أبو علي" وتركتَها مفتوحةً على التأويل والتفسير/ وجعلتَها مَعبراً لكلٍّ منَّا نحوَ مشاعرَ وأحاسيسَ وأمزجةٍ متضاربة// لم يمُتْ زياد/ هو فَتح ظلَّهُ وتَوارى خلفَهُ/ وإنْ مات فهو لم يمُتْ دُفعةً واحدة/ إنما بعد سِجلٍ حافلٍ بالخَيبات التي عايَنها وعايَشها/ وأعاد عَجنَها بخميرة التمرد على الواقع اللبناني من أول "سهرية" إلى آخر عنوان "بخصوص الكرامة والشعب العنيد"/ هَدم أسوارَ الوطنِ الافتراضي والوهمي المعلَّقِ على خَشبة/ وبَنى لنا وطناً مجبولاً من طينةِ الواقع المُرّ/ ومثلُ زوربا اليوناني أسَّسَ وطناً من الخراب على سُلَّمِ الموسيقى الجميلِ والكلمةِ التي تَنخرُ في الوجدانِ حتى النزيفِ الأخير/ ونَقل المدينةَ إلى المسرح/ فأبدَعَ "شي فاشل" وبالنسبة لبكرا شو" وفيلم أميركي طويل" و"نزل السرور"/ وبالسخريةِ المُرَّة حدَّ الجُرحِ تمرَّدَ حتى لامسَ أغوارَ مآسِينا/ وأنتَ الحاضِرُ رَغمَ الغيابِ بسيرةٍ مكتملةِ النضوجِ الفني الملتزمِ والوعيِ السياسي.. الآتي من حَسَبِ عاصي ونَسَب فيروز/ ومن بيت ألف باء اللحن/ خرجتَ إلى فضاءِ التلحينِ والتأليفِ الموسيقي/ ومن نعومةِ الأظافرِ الفنية بصمتَ بصمةَ العبقرية/ يعزُّ علينا يا زياد أن تكونَ خبر "كان"/ بعدما كنتَ مرآتَنا المتشظِّية/ ومن أولِ لحنٍ غنَّته لك فيروز/ نسمعُ صدى الأمِّ الحزينة وهي تردد "بعز عليي غني يا حبيبي ولأول مرة ما بنكون سوًا".

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