المركزية - ‏استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي النائب وليد البعريني على راس وفد كبير من محافظة عكار ضم رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة اراضيها، مشيرا الى اهمية رفع الظلم عن كل المناطق اللبنانية، وعكار هي واحدة من المناطق المظلومة ليس من الامس بل منذ عهود، واعتبر أن احد عناوين انماء عكار هو اطلاق العمل بمطار القليعات، لافتا الى انه خلال زيارته لمحافظة عكار وضع هذا المشروع على طريق الإنجاز، خصوصاً انه لم ينفذ مشروع إنمائي بحجمه منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب .

البعريني: وفي المناسبة قال النائب البعريني: "دولة الرئيس، نقف اليوم في هذا الصرح مؤكدين أننا سنبقى حاملي لواء الدولة ومدافعين عن مؤسساتها ومواقعها الدستورية، أمام شخصية أثبتت إقدامًا وجرأة وإصرارًا، تجلّت في قرارات مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر حول حصرية السلاح، وهي حجر الزاوية في إعادة النهوض بالدولة. جئنا لنؤكد دعمنا لنهج الدولة وقرارات الحكومة، متضامنين معكم في وجه حملات التخوين والتجريح".

اضاف: "لا شك أن الخطوات المتخذة أخيرًا تاريخية ومركزية في مسار بناء الدولة، لكن لا بد من عمل موازٍ إداري وإنمائي لتمكين الدولة من القيام بواجباتها. وهنا أتحدث عن عكار تحديدًا التي تعاني من غياب المعالجات الفعلية ومن دون صرف موازنات تخفف واقعها المأساوي. وحتى مشروع مطار القليعات، الذي وعدتم به، لا يسير بالسرعة المطلوبة ونلمس عرقلات في الأفق، ونسعى معكم لمعالجتها بالحكمة حتى تحقيق الهدف."

وختم بالقول: "نضع هذه المطالب بين أيديكم، مجددين ثقتنا بقدرتكم على معالجتها، ومتعهدين بالعمل يدًا بيد لما فيه المصلحة العامة".

مقاصد صيدا: واستقبل الرئيس سلام المجلس الإداري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا برئاسة فايز البزري الذي قال بعد اللقاء".

تشرفت اليوم مع زملائي أعضاء المجلس الاداري في المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا بلقاء الرئيس سلام. وقد تداولنا مع دولة الرئيس شؤونا تربوية عامة ومقاصديّة خاصة، كما تطرقنا مع دولته الى شؤون وطنية وإقتصادية واجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيدالأمني والإقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة جميع هذه الأمور بحكمة وشفافية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.



وقد تخلل اللقاء شرح موجز عن جمعية المقاصد في صيداوشؤونها ودورها في المجتمع الصيداوي خاصة واللبناني عامة، ورؤية المجلس الإداري وجهوده المبذولة للحفاظ علىهذه المؤسسة التربوية الإسلامية والوطنية العريقة، وسبل تطويرها لتستمر بأداء رسالة مؤسسيها في خدمة التربية والتعليم، وتعزيز القيم الإسلامية السمحاء، الداعية الى الخير والأخلاق، والتعايش والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف،وترسيخ الانتماء للوطن والتنشئة المواطن الصالح، المتفاعل إيجابياً مع العالم.

وقد أثنى دولة الرئيس على الجهود التي يبذلها المجلس الاداري للجمعية، متمنياً للجمعية الازدهار وللمجلس دوام التوفيق."

اضاف: "بدورنا، رحبنا باسم المقاصديين بالجهود التي يبذلهامجلس الوزراء مجتمعًا برئاسة دولته، وأكدنا له وقوف"المقاصد" الأكيد إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسسات الدولة الدستورية، ومقام رئاسة الوزراء بما يمثله من راس السلطة التنفيذية وموقع المسؤولية الوطنية في لبنان. كما جددنا التعبير عن إيمان "المقاصد" الراسخ بمشروع بناء الدولة التي تحمي الوطن والمواطن وتحقق العدالة وترعى المؤسسات وتنهض بلبنان، لا سيما بعد كل الازمات التي عصف بالوطن وهذه الظروف الإستثنائية والإنتقالية التي يمر بها الوطن."

محمد الحوت: والتقى الرئيس سلام رئيس مجلس إدارة شركة" الميدل ايست" محمد الحوت الذي أوضح أنه مع اقتراب انتهاء موسم الصيف اطلعت الرئيس سلام على حركة المطار الناجحة جدا خلال هذا الموسم، والزيادة الكبيرة في عدد الركاب من منتصف تموز حتى اليوم ،وقد ابدى رئيس الحكومة تقديره للشركة منوها بالجهود التي تبذلها.

النائب الدويهي: كذلك استقبل الرئيس سلام النائب ميشال الدويهي وتناول البحث المستجدات واوضاع مطلبية تخص منطقة الشمال.