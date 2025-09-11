11:15 AMClock
زهاء 280 شخصاً من النازحين السوريين من أصل 300 تسجّلوا للخروج من لبنان ضمن خطّة الحكومة ومصدر يؤكّد أنّ هذا الرقم طبيعي جدًّا

