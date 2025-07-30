Jul 30, 2025 6:05 AMClock
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زلزال بقوة 8.7 درجات يقع في كامشاتكا في روسيا وإصدار تحذيرات من تسونامي في ولايات ألاسكا وهاواي، وعلى طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن

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