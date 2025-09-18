Sep 18, 2025 10:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زلزال بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o