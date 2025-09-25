Sep 25, 2025 7:50 AMClock
أبرز الأحداث
زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب شمال غرب فنزويلا، شعر به سكان العاصمة كراكاس من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة

