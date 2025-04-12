Apr 12, 2025 7:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o