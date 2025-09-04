9:08 AMClock
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة تبعد 186 كيلومترا غرب مدينة سالتا في الأرجنتين

