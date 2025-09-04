11:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o