Jun 30, 2025 9:07 AMClock
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زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان: كان بإمكاننا أن نختار إعادة الأسرى بدلا من مقتل 134 جنديا في غزة خلال العام الماضي

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