Apr 14, 2025 10:21 AMClock
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زعيم حزب إسرائيل بيتنا: رئيس الأركان يحذر من نقص في عدد الجنود والحكومة تروج لقانون التهرب من التجنيد

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