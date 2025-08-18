Aug 18, 2025 2:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: الحكومة تخون جنود الاحتياط وتستدعي مئات الآلاف منهم للحفاظ على تحالفها مع الحريديم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o