Jul 8, 2025 8:40 AMClock
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زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب إنهاء هذه الحرب من أجل الجنود والأسرى ودولة إسرائيل

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