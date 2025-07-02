Jul 2, 2025 10:32 AMClock
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زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: لديك مني شبكة أمان من أجل إتمام صفقة تبادل ويجب إعادة المختطفين الآن

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