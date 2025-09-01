7:13 AMClock
أبرز الأحداث
زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يقر بوجود خرق في الجبهة الداخلية و إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 قياديا حوثيا في الهجوم الأخير

