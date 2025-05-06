May 6, 2025 12:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريك ميرتس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابه لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o