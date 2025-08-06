المركزية - اكد النائب والوزير السابق غازي زعيتر ضمن برنامج "كلام ايناس" الذي تقدمه الاعلامية ايناس الجرمقاني ان كل الاتهامات التي طالته في قضية انفجار المرفأ هي سياسية واعلامية وليست قضائية.

وكشف زعيتر للمرة الاولى عن الوثائق التي وصلته عندما كان وزيرا للاشغال، من ضمنها "كتاب من السفارة الروسية عن الوضع السيّء للبحارة الروس الموجودين على متن الباخرة، بالاضافة الى كتاب اخر من السفارة الاوكرانية يسأل عن سبب عدم تنفيذ القرار القضائي الصادر عن القاضي جاد معلوف بتعويم الباخرة الروسية، وفي الحالتين اتخذت الاجراءات المطلوبة".

واذ رفض زعيتر تحميل احد المسؤولية، احتراما لدماء شهداء المرفأ ولدموع الاهالي، قال :"ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجيش اللبناني"، شارحا ان "دخول النيترات او اي مواد خطرة بحاجة الى اذن من مخابرات الجيش"، مضيفا: "حتى وزير الاشغال بحاجة الى اذن من مخابرات الجيش والاجهزة الامنية لزيارة المرفأ وتفقده".

وقال: "القاضي صوان كان قد تحدث عن شبهة على 12 وزيرا و4 رؤساء حكومات ولكنه ارسل كتابا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بوجود شبهة فقط على الرئيس حسان دياب والنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس ، وعندها، بدأ الشك بتسييس هذا الملف ، واستعملت حقي المشروع بالدفاع".

وكشف ان "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اعطى ضمانات لكل من عباس ابراهيم ونهاد المشنوق وحسان دياب للمثول امامه مقابل عدم توقيفه، وارسل اليه عرضا مماثلا عبر احد المحامين بالحصول على ضمانات، مقابل المثول امامه على ان يقدم كل ما قدمه من اثباتات ووثائق وادلة التي عرضها في مؤتمره الصحافي من دون توقيفه".واكد انه "رفض عرض بيطار لانه يخالف الاصول القانونية، لكونه سبق وقدم طلب كف اليد في حق بيطار كما ان محاكمته من صلاحية المجلس النيابي".

واعلن زعيتر انه بعد ادعاء القاضي صوان زار الرئيس بري الذي قال له : "لو كنت اعلم انك والنائب علي حسن خليل مسؤولين، لكنت انا اول من احاسبكم وانا احمي الدستور ولا احميكم."

وعن رفع الحصانة، قال زعيتر ان الرئيس بري دعا الى جلسة نيابية لرفعها، بعد عريضة نيابية حملت توقيع 26 نائبا، الا ان النصاب لم يتأمن بسبب غياب معظم الكتل النيابية.

وقال:" ان اسرائيل هي التي فجرت المرفأ، معللا ذلك بان بعض الناس رأوا الطيران الاسرائيلي، كما ان صور الدمار جراء الحرب الاسرائيلية الاخيرة يشبه اضرار انفجار المرفأ".

وسأل : ما هي الفرضيات التي اعتمدها بيطار حول تفجير المرفأ من اصل الفرضيات السبع عشرة التي رفعها القاضي عويدات؟".

وعن الاشكال الذي حصل بين الشياح وعين الرمانة بعد التظاهرة التي قام بها مناصرو "حزب الله" وحركة "امل" اعتراضا على القاضي بيطار، قال زعيتر ان "المتظاهرين لم يدخلوا الى عين الرمانة وان القوات هم الذين اطلقوا النار باتجاه المتظاهرين" .

وعما اذا صدر القرار الظني وقال انه مذنب، اجاب :"لكل حادث حديث ".