Apr 14, 2025 9:00 AMClock
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زحمة سير خانقة عند مداخل ومخارج عرمون - بشامون - الشويفات - خلدة بسبب تعطل مركبة داخل انفاق المطار

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