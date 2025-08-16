Aug 16, 2025 8:26 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

ريفي يوجّه تحذيراً لنعيم قاسم: سنواجهك في الشارع إذا اضطررنا

وجّه النائب أشرف ريفي تحذيراً شديد اللهجة إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلاً في تصريح لقناة mtv: "أحذّرك من خيار مجنون ستدفع ثمنه"، في إشارة إلى مواقف قاسم الأخيرة.

وأكد ريفي أن أي تهديد للسلم الأهلي "سيُقابل بردّ واضح"، مشدداً على أن "الشارع ليس حكراً على أحد"، مضيفاً: "سنواجهك إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا، ونحن قادرون على ذلك".

يأتي هذا التصعيد الكلامي في ظل توتر سياسي متزايد في البلاد، وتباين حاد في المواقف من الملفات الأمنية والإقليمية، لا سيما ما يتعلّق بدور "حزب الله" وتحركاته في الجنوب.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o