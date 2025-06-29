Jun 29, 2025 7:05 PMClock
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ريفي: لن تمر محاولة إسقاط الصوت الإغترابي

أعلن النائب أشرف ريفي، في منشور عبر منصة "إكس"، تمسكه الكامل بحق اللبنانيين في الإغتراب بالتصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ128، مؤكدًا أن هذا الحق "لا يمكن المساومة عليه".

وقال ريفي إنهم يعتزمون التوجه إلى الجلسة النيابية المقبلة بعد جمع توقيعات 67 نائبًا على عريضة تطالب بإدراج هذا المطلب الأساسي على جدول أعمال الجلسة للتصويت على مشروع القانون المعجّل المكرّر.

وأضاف ريفي: "لن تمر محاولة إسقاط الصوت الإغترابي، فاللبنانيون في الخارج هم الجزء الذي يُكمل مشهد التغيير"، مشدداً على أهمية صوت المغتربين في العملية الديمقراطية وإعادة تشكيل الحياة السياسية في لبنان.

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