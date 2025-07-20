استنكر النائب أشرف ريفي "أعمال العنف والتجاوزات التي شهدتها السويداء في الأيام الماضية"، داعياً إلى "طيّ هذه الصفحة السوداء بتمتين الوحدة الوطنية التي تغلق كل أبواب الفتنة والثغرات والمبررات لتدخّل الأعداء".

وأكّد ريفي، في حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية"، أن "الصراع في سوريا والمنطقة العربية لا يخدم سوى مشروع العدو الصهيوني"، مشدداً على "أهمية الترابط والتماسك بين أبناء الطائفة الدرزية والأمة العربية والإسلامية، والإلتزام بالحوار والتفاهم لما فيه مصلحة الوطن والأمة".

كما رأى ريفي أن "السُّنة يشعرون بانتصار الثورة السورية"، معتبراً أن "الصراع ليس مع الدروز، فالعلاقة معهم إيجابية وبالتالي لا خوف من أن تمتد النيران إلى لبنان".