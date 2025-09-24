كشف وزير العدل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، والنائب في البرلمان اللبناني، اللواء أشرف ريفي، عن نوايا جدية، لمقاضاة حزب الله، نظير الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين، انطلاقاً من تصفية رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، مروراً باللواء وسام الحسن، حتى الضابط الطيار سامر حنّا؛ وغيرهم ممن ذهبوا ضحية تعاظم سطوة الحزب خلال السنوات الماضية، وتحجيمه قدرات الدولة، بالترهيب عبر السلاح السائب.

الخطوة الأولى

واعتبر أن سحب سلاح حزب الله خطوةً أولى، ليتسيد سلاح واحد فقط تابع للدولة اللبنانية، وبالمقابل بالمرحلة الثانية حكماً، سيتم المطالبة بالعدالة لكل الجرائم التي ارتكبها الحزب، من تصفية الضابط الطيار سامر حنّا، مروراً بوسام الحسن، وصولاً إلى رفيق الحريري؛ وجميع الضحايا والقتلى.

ملفات الحساب حاضرة

وتوعّد عضو البرلمان اللبناني حزب الله بالمحاسبة، وأكد أن الملفات حاضرة وجاهزة، بذريعة ضرورة أن يحاسب المجرم بالقصاص؛ ليكون عبرةً للآخرين، وهو أمرٌ لا مفرّ منه.

المحاسبة أو اللا دولة

ويجد ريفي أن العدالة وحدها هي التي يمكن لها أن تنقذ الوطن، فإذا لم تقم تجاه كل الجرائم التي ارتكبها حزب الله، فلن يكون هناك دولة لبنانية، بمعنى الكلمة، وبالمعنى الحقيقي للدولة.

تحويل سلاح الحزب لصدور اللبنانيين

ورأى ريفي أن سلاح حزب الله لم يقدم شيئا لفلسطين، التي تذرع بتحريرها لاكتساب شرعية سلاحه الإيراني، الذي توجه لصدور اللبنانيين في بيروت وطرابلس وبقية المدن، واستدرك هنا بالقول: "بصدورنا العارية أستطيع القول إن اللبنانيين سيطروا عليه".

وأكد أن ملف نزع السلاح سائر ولو ببطء نحو نهاية سعيدة؛ عادّاً أن اللبنانيين، والعالم العربي، والغربي على حدٍ سواء، لم يكونوا كما مضى، يقبلون وجود سلاح إيراني في لبنان، وهو الذي لم يكُن يوماً سلاحاً للمقاومة المزعومة.

لنعيم قاسم: ادعاءاتك فارغة

ووجه رسالةً صريحة لزعيم حزب الله، حول وضع حزبه وقواعده الشعبية. وتضمنت ما مفاده: "ضع رأسك على أكتافك، وأقدامك على الأرض. أنتم اليوم سقطتم. هذا السلاح الذي تدعي حمايتي به، لم يستطع حماية قياداته، ولا حمايتك أنت شخصياً، ولا حماية أهلك أو بيئتك. نحن المجتمع اللبناني التعددي، من يحمينا هو الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. أي سلاح خارج إطار الشرعية يواجه الإجماع الوطني، برأيي يعتبر قيمة ضارة وليس قيمة مضافة. لذلك لا داعي للمكابرة. أنقذ ما تبقى من أهلك. أنقذ ما تبقى من المجتمع اللبناني. أنقذ ما تبقى من لبنان. كفى مغامرات، وادعاءات فارغة بلا معنى".

مواصلة الخسائر

ولريفي نظرته وقراءته الخاصة بأن حزب الله يعيش حالة كبرى من الخسائر بعد رحيل الأمين العام السابق حسن نصر الله. ويعلل ذلك بأن الحزب أصبح بلا قيادة تاريخية، لديها القدرة والجرأة على مصالحة نفسها، والنظر للأمر الواقع، معتقداً أن ما تبقى من قيادات، لا تملك القدرة والجرأة على مواجهة أهلها، لذلك خسروا المعركة العسكرية، ويواصلون على أهلهم الخسائر الإضافية.

لبنان من سويسرا الشرق لمعسكر إرهابي ومصنع كبتاغون

واتهم حزب الله بتحويل لبنان من سويسرا الشرق، لمعسكر إرهابي، ومصنع كبتاغون وسموم للعالم. وحول هذا الأمر مضى يقول: "تحول لبنان على أيديهم إلى دولة فاشلة، ثم إلى دولة مارقة. والعالم لا يقبل أن تستمر دولة مارقة، لأنها تؤذي نفسها وتؤذي الآخرين. لقد سقطت كل عناوينهم وكل ادعاءاتهم ومحاولات التغطية تحت عنوان المقاومة".

مقاومة مذهبية

ونسف اللواء أشرف ريفي، الذي قاد يوماً ما الأمن العام في بلاده، مفهوم المقاومة الذي يدعيه حزب الله، مؤكداً أن المقاومة كانت قبل حزب الله، باعتبار أن اللبنانيين قاتلوا جميعاً ببسالة، وقاموا بدور وطني، لكن الحزب حوّل المقاومة الوطنية لمقاومة مذهبية، وأسقط قدر المقاومين الحقيقيين، بإحالتهم إلى إيرانيين.

نفاق محور الممانعة

ولم يتوانَ الوزير اللبناني عن وصف محور الممانعة أو ما يسمى بأذرع إيران" بالمنطقة بـ"المنافقين"، الذين لا تعنيهم فلسطين نهائياً. وأسهب في شرح رأيه حتى بلغ القول: "كانوا يسعون لمد النفوذ الإيراني إلى المنطقة العربية، في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كانوا عبارة عن وقود للمشروع الإيراني، وليسوا وقوداً لتحرير فلسطين. اليوم تبيّنت الأمور؛ من كان صادقاً مع فلسطين، ومن كان منافقاً مع فلسطين".

السعودية والاعتراف بفلسطين

ووجه ريفي تحيةً للمملكة العربية السعودية لما حققته لفلسطين، وأسدى في ذات الوقت الشكر للجمهورية الفرنسية، التي تعاونت مع السعودية في هذا الاتجاه.

عدم نسيان مهاجمة المملكة

وحول رغبة حزب الله في التقارب مع السعودية، بعد أن أطلق أمينه العام نعيم قاسم الأسبوع الماضي رسالة صدم بها الشريحة الباقية من مؤيديه، واجه أشرف ريفي ذلك، بالتأكيد على أن اللبنانيين، والعرب، لم ولن ينسوا الاتهامات والهجوم على المملكة فيما مضى والتشكيك بسياساتها، وعدم التردد عن إطلاق كل ما هو غير مقبول لا وطنياً ولا عربياً ولا إسلامياً ضد السعودية، لكن السعوديين – وهنا استدراك – ضمن حديثه حول هذا الأمر "يترفعون عن المحاسبة والانتقام؛ لذلك ردوا بكل رقي واحترام".

إرباك وانحدار أخلاقي

وفسّر ريفي محاولة الحزب للتقارب مع السعودية، بأنها مؤشر على إرباك حزب الله تراجع قوته، وعلى انحداره الأخلاقي، مشيراً إلى أن الرد السعودي كان رداً راقياً، انطلاقاً من اختصار الأمر بالتعامل مع الدولة، وليس مع تنظيمات، لا سيما – حسب تعبيره - إذا كان هذا التنظيم إرهابيا و"كبتاغونيا".

سعد الحريري لم يكن على قدر المسؤولية

وفي الشأن الخاص بالطائفة السُنيّة في لبنان، لم يشأ الوزير ابن طرابلس، تجاهل هذا الملف، بل إنه لم يخشَ من وضع أصبعه على الجرح، وذلك من خلال تحميله سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، وزعيم حزب المستقبل، مسؤولية افتقاد سُنّة لبنان للزعامة السياسية، وقال إن الحريري "الابن"، الذي ورث الحزب بعد أن توفي والده رفيق الحريري، بتفجير سيارةٍ مفخخة في قلب بيروت عام 2005؛ "لم يكن على مستوى المسؤولية".

حزب الله ومنع تأسيس كيان سياسي سني

وعاد بالحديث عن السنوات التي كان حزب الله يسيطر فيها على مفاصل الدولة، وأكد على تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لإنشاء حزب سياسي، ومنع حزب الله الموافقة على ذلك، وقد تمت الموافقة عليه مؤخراً.

تحالف إسلامي مسيحي لمواجهة المشروع الإيراني

ولم يرفض فكرة التحالف مع أحزاب مسيحية، كالقوات اللبنانية على سبيل المثال، وقد وضع ذلك في إطار رؤية استراتيجية، تُشكّل تضامناً إسلامياً مسيحياً، لمواجهة ما سمّاه بـ"المشروع الإيراني"، لا سيما أنه يرى أن المسلمين على مواجهة ذلك المشروع بمفردهم، وكذلك المسيحيون غير قادرين أيضا؛ لذلك فكرت جميع الأطراف بالتخلي عن "الأنانية" أولاً، وبالتحالف ثانياً، للوقوف أمام الامتداد الإيراني، وفقاً لتعبيره.

قوائم التصفيات باقية

ويجد الرجل الموضوع على قوائم تصفيات حزب الله، أن اسمه وبقية الأسماء المدرجة لقلتها، لم ينجلِ عنها الخطر، وأكد اتخاذه تدابير أمنية وصفها بـ"العالية"، وربط ذلك بعدم تهاوي العدو أو الخصم، الذي لا يمكن ضمان ردود أفعاله حتى إن تقهقر نوعاً ما، وهو ما يدعوه للحذر والاحتراز الأمني.

رسالة للرئيس

وفي رسالة لرئيس الجمهورية جوزيف عون، طالبه بإنقاذ لبنان وإخراجه من النفق المُعتم، وإيصاله للضوء الباهر، وأبدى ثقته وثقة الشعب اللبناني بالخطوات التي ينتهجها عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لإعادة الدولة لبر الأمان، والقضاء على عهد الظلام الماضي.

المصدر: العربية