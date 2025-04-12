Apr 12, 2025 9:40 AMClock
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ريفي: ذكرى 13 نيسان حاضرة كجرسِ إنذارٍ دائم في تاريخ لبنان

صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي في ذكرى 13 نيسان: "خمسون عاماً مرّت وذكرى 13 نيسان 1975 حاضرة كجرسِ إنذارٍ دائم في تاريخ لبنان. نؤكد اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، على رفض الفتنة والإنقسام، وندعو لترسيخ السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات. نريد دولة لا سلاحَ فيها خارج الشرعية، ولا وصايات أو محاور تُدمّر لبنان. نعم لوطنٍ سيّد، ديمقراطي، منفتح، يَحترم تعدديته، ويَحمي مواطنيه بالقانون والقضاء المستقل. أيها اللبنانيون، خرجنا من النفق المظلم والأمل كبير بالحفاظ على بلدنا، فضعوا اليد باليد، كي نبني لمستقبل الأجيال بناءً صلباً، فالوطن يستحق".

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