المركزية - زار النائب اللواء أشرف ريفي شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وأكد في بيان بعد اللقاء: "تشرفتُ اليوم بزيارة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وكما في كل مرة ألتقي فيها سماحته، أزداد قناعة بعمق الروابط التي تجمعنا كلبنانيين وكمسلمين مؤمنين بثوابت العيش الواحد، وحريصين على حماية بلدنا من كل العواصف، لصوَن استقراره ووحدته الوطنية".

واشار الى ان "هذه الدار كانت وستبقى صرحاً وطنياً جامعاً وداراً لكل اللبنانيين، الذين يتمسكون بالوحدة الوطنية وبالعيش الواحد، الذي يشكُل صمام أمان للبنان المتعدد، والذي يشكّل التعدد فيه قيمة إنسانية كبرى".

اضاف: "نأتي إلى هذه الدار وفي هذه المرحلة العصيبة، لنشد على يد سيّدها ونكون إلى جانبه، في عمله الحثيث لمواجهة التحديات التي تعصف بمجتمعنا ومحيطنا، ولمنع إمتداد الفتنة بل لوقفها ووأدها وإنهاء تداعياتها، وكلنا ثقة بأن سماحته إلى جانب الزعيم الكبير وليد جنبلاط، وبدعم ومؤازرة كافة المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، قادرون على إنهاء حالة الإرباك وإعادة أجواء الوحدة والمودة والسلام والتآخي، والإلتفاف حول مشروع الدولة التي وحدها تشكّل الضمانة للإستقرار، وحماية المواطن أياً يكن دينه أو مذهبه، فالدين لله والوطن لجميع أبنائه".

وقال: "لا يَخفى على أحد أننا نمر اليوم بمخاضٍ صعب وعسير، وتتعرض للكثير من محاولات شق الصف وضرب التماسك الوطني والعربي والإسلامي، ونعاني من ممارساتٍ وتصرفات ومواقف غير مسؤولة، بل مرفوضة ومدانة من أية جهة كانت، وبكل المعايير الأخلاقية والإنسانية، فلا شيء يبرر التجاوزات التي تؤدي إلى تعميق الشرخ والإنقسام".

واذ اكد ان "لبنان وطن تعددي متنوع الأعراق والأديان والمذاهب، نحترم بعضنا البعض كما نحترم معتقدات وثقافة ورموز الآخرين، ونرفض الإساءة أو التعدي والإستقواء"، اشار الى "المخاطر التي نعيشها في هذه المرحلة في لبنان ومحيطنا المباشر".

وقال: "نحن على ثقة أن مايحصل اليوم هو ترجمة لأطماع العدو الصهيوني الذي يجنّد بعضاً من ضعاف النفوس، لتحقيق أوهامه من خلال مبدأ أن تكون إسرائيل هي الدولة القوية الوحيدة في المنطقة، وأن يكون محيطها عبارة عن كيانات ضعيفة عاجزة عن حماية سيادتها وحريتها ومواطنيها"، لافتا الى ان" إسرائيل تحاول أن تكون في جوارها ومحيطها دول مذهبية ضعيفة، تتقاتل فيما بينها وفي الحد الأدنى تعمل على فرض مناطق عازلة في لبنان وسوريا وفلسطين"، لافتاً إلى أن "رئيس حكومة العدو يهرب من المحاكمة عبر افتعال الحروب، وكان الشعب الفلسطيني آخر من دفع الثمن".

وأكد "وطنية وعروبة أبناء طائفة الموحدين الدروز"، مستعرضاً "الدور القومي الذي لعبته الطائفة، من سلطان باشا الأطرش إلى كمال جنبلاط ووليد جنبلاط"، كاشفاً أنه خلال الثورة السورية، مثّل مع اللواء الشهيد وسام الحسن الجانب السني في تنسيق دعم لبناني درزي- سني للثورة".

وختم ريفي مؤكداً "التمسك بالقيم الوطنية ورفض الفتنة"، موجهاً التحية لسماحة شيخ العقل ولدوره الجامع، ومثنياً على "التعاون بينه وبين مفتي الجمهورية وسائر المرجعيات العقلانية في لبنان".

