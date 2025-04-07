المركزية - رأى اللواء أشرف ريفي أن "أذرُع إيران تتلقى ضربات كبيرة في المنطقة، ففي العراق سيتم تسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة العراقية، وفي اليمن يتخبّط الحوثيون بفعل الغارات وبدأوا يفقدون السيطرة، وإيران أعلنت وقف إمداداتها لهم".

وأشار في تصريح إلى أن "في لبنان، فعلى حزب الله تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة"، مضيفاً: "عودوا إلى الدولة وكفى عنتريات، فاللعبة انتهت، والنفوذ الإيراني بات من الماضي".

وأكد ريفي أن "الوقت حان للنزول عن الشجرة. إرحموا أهلكم وشعبكم. الدولة وحدها هي التي تحمي اللبنانيين، وهي وحدها جامعنا المشترك".